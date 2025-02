Mercato OM : L’offre secrète du PSG pour Mason Greenwood, le coup de folie du PSG

Mason Greenwood va sans doute vivre un mercato d’été très mouvementé. Le PSG serait prêt à mettre les petits plats dans les grands pour s’offrir l’attaquant de l’OM.

Mercato OM : Mason Greenwood, un attaquant très convoité

Le transfert de Mason Greenwood lors du dernier mercato estival est une véritable aubaine pour l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée en provenance de Manchester United pour environ 26 millions d’euros, l’attaquant anglais de 23 ans n’a cessé d’impressionner par ses qualités techniques et sa voracité devant le but. Il est rapidement devenu l’un des chouchous du Vélodrome, et ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 15 buts inscrits et 4 passes décisives en 24 matchs.

Mason Greenwood est sans aucun doute le leader offensif de l’Olympique de Marseille cette saison. Ses buts, comme celui inscrit ce week-end face à l’AS Saint-Étienne (5-1), sont souvent décisifs et permettent à l’OM de se maintenir dans la course pour une qualification en Ligue des champions. Mason Greenwood a ainsi apporté une nouvelle dimension au jeu marseillais, et son influence est indéniable.

D’ailleurs, ses performances remarquables n’ont pas échappé aux regards des plus grands clubs européens. Mason Greenwood est suivi de près par plusieurs écuries de Premier League, séduites par son potentiel et son jeune âge. Mais il aurait aussi une touche en France, ce qui surprend bon nombre de supporters phocéens.

Le PSg serait prêt à mettre 75 millions d’euros pour son transfert

En effet, selon les informations de Todifichajes, le Paris Saint-Germain serait très intéressé par le profil prometteur de Mason Greenwood. Le club de la capitale française, à la recherche d’un attaquant de classe mondiale, serait même prêt à formuler une offre de 75 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. Une somme astronomique qui pourrait tenter les dirigeants marseillais, d’autant plus que Manchester United conserverait 50% du montant du transfert.

Mason Greenwood risque de vivre un mercato très mouvementé l’été prochain. Sachant que l’Olympique de Marseille devra faire face à une rude concurrence pour conserver sa pépite. Si Mason Greenwood venait à quitter la cité phocéenne pour rejoindre le rival parisien, ce serait une perte énorme pour le club. Mais d’un autre côté, une telle somme pourrait permettre à l’OM de réaliser une belle plus-value et de renforcer son effectif.

Et si l’’avenir de Mason Greenwood s’annonce incertain, une chose est sûre : l’attaquant anglais est l’un des joueurs les plus en vue du moment en Ligue 1 et son nom est sur toutes les lèvres. Mason Greenwood a le potentiel pour devenir l’une des stars du football mondial, et l’Olympique de Marseille joue un rôle essentiel dans son développement.