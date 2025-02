ASSE : Plusieurs joueurs clés de Saint-Etienne en danger face à Angers SCO

L’ASSE dispute un match crucial face à Angers SCO, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Cinq joueurs stéphanois seront particulièrement sous pression lors de cette rencontre décisive, en raison d’une menace de suspension qui plane sur eux.

ASSE : Le retour des blessés espéré contre Angers SCO

L’ASSE espère récupérer des blessés cette semaine, afin d’affronter le SCO d’Angers, samedi 22 février au stade Geoffroy-Guichard. Laissé au repos face à l’OM, Denis Appiah devrait faire son retour dans le groupe. En revanche, les cas d’Aïmen Moueffek et d’Yvann Maçon restent incertains. Le milieu de terrain, touché au mollet, et le défenseur, en reprise, étaient absents du déplacement à Marseille. Un point sera fait sur l’évolution de leur guérison au plus tard vendredi.

Sissoko et Batubinsika sont toujours en sursis

Outre ces blessés, l’effectif d’Eirik Horneland compte cinq joueurs sous la menace d’une suspension. Ibrahim Sissoko, toujours sous le coup d’un sursis après son expulsion en Coupe de France, devra se montrer prudent. Dylan Batubinsika, exclu face à Lille et suspendu lors du match contre le Stade Rennais, serait également en sursis selon les informations d’Evect.

Ekwah, Boakye et Stassin sous la menace d’une suspension

Trois autres éléments clés de l’ASSE sont menacés : le milieu de terrain Pierre Ekwah, l’ailier Augustine Boakye et l’avant-centre Lucas Stassin. Déjà avertis à deux reprises, ils seraient suspendus pour le match crucial contre le Havre AC s’ils recevaient un nouveau carton jaune face à Angers SCO.