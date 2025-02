Mercato : Le PSG et la Juve vers un accord à 50M€ ?

Le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant quatre mois, mais le PSG et la Juventus Turin seraient déjà en discussions avancées pour un transfert d’envergure. Les deux clubs pourraient même rapidement trouver un accord à hauteur de 50 millions d’euros.

Mercato PSG : La Juve veut garder définitivement Kolo Muani

Prêté cet hiver par le PSG, Randal Kolo Muani a rapidement conquis le cœur des supporters de la Juventus Turin. Impressionnant sous les ordres de Thiago Motta, avec notamment 5 buts et 1 passe décisive en 5 matches, ont convaincu les Bianconeri de vouloir le conserver à l’issue de son prêt le 30 juin prochain.

D’après les dernières informations du journaliste Sacha Tavolieri, la direction de la Juventus envisagerait de faire une offre de 50 millions d’euros au Paris SG pour s’attacher définitivement les services de l’attaquant de 26 ans. Du côté de l’international français et après ses bons débuts, la volonté serait également de prolonger l’aventure à Turin. Tuttosport confirme également que Randal Kolo Muani et la Juventus Turin souhaitent poursuivre leur collaboration au-delà de ces six premiers mois.

L’ancien attaquant de Nantes, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, aurait choisi de rejoindre la Vieille Dame dans l’optique de s’y installer durablement, comme il l’aurait confié aux dirigeants turinois et à son entourage. Pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi, la formation italienne aurait un plan bien ficelé.

Un prêt de 6M€ pour Randal Kolo Muani ?

Prêté pour six mois sans option d’achat, Randal Kolo Muani pourrait pourtant ne pas faire son retour au PSG. Selon Tuttosport, la Juventus a déjà entamé des discussions avec le club de la capitale pour trouver une formule qui satisferait toutes les parties. Initialement, la Vieille Dame envisageait un nouveau prêt avec option d’achat entre 40 et 45 M€.

Randal Kolo Muani of Juventus FC celebrates a goal during the Serie A match between SSC Napoli and Juventus FC in Napoli, Italy, on January 25, 2025. (Photo by Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) (Photo by Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Mais face à l’efficacité du joueur et à son importance grandissante dans le projet turinois, les dirigeants turinois sont désormais prêts à aller plus loin : un prêt payant de 5 à 6 M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 50 millions d’euros dès 2026. Une somme qui pourrait convenir au Paris Saint-Germain, soucieux de rentabiliser l’investissement réalisé à l’été 2023 pour attirer l’enfant de Bondy.