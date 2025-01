PSG Mercato : Une incroyable offre tombe pour Randal Kolo Muani

La Juventus Turin manifeste un vif intérêt pour Randal Kolo Muani et souhaiterait l’acquérir dès cet hiver. Le club italien serait disposé à réaliser une grosse opération avec le club de la capitale afin d’attirer l’attaquant français.

PSG Mercato : La Juventus Turin vise Randal Kolo Muani

Le journaliste Gianluca Di Marzio a révélé dimanche soir que la Juventus Turin a formulé une offre au Paris Saint-Germain pour s’attacher les services de Randal Kolo Muani durant ce mercato hivernal. Le club italien aurait proposé un prêt sec pour récupérer l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort.

Cela signifie qu’aucune option d’achat n’est incluse dans la proposition de la Vieille, qui souhaiterait ainsi bénéficier des performances de Kolo Muani pour les six prochains mois. Une proposition similaire à celle de l’AS Monaco et refusée par le PSG, qui espère récupérer une bonne partie des 95 millions d’euros investis pour recruter le natif de Bondy en août 2023.

Écarté par Luis Enrique lors des derniers matchs du PSG, y compris la victoire face à l’AS Monaco (1-0) lors du Trophée des Champions, dimanche à Doha, Randal Kolo Muani pourrait bien rebondir en Serie A. La Juventus étant déterminée à convaincre les dirigeants parisiens de le laisser partir.

Échange Kolo Muani – Dusan Vlahovic en vue ?

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du Paris Saint-Germain, le numéro 23 n’est jamais parvenu à s’imposer à la pointe de l’attaque parisienne. Sur le marché, Kolo Muani suscite les convoitises de nombreux clubs européens. Si son nom est revenu avec insistance du côté d’Aston Villa, Manchester United, Tottenham, Newcastle United, Arsenal et Manchester City ces dernières heures en Angleterre, la Juventus Turin apprécie particulièrement le profil de l’avant-centre français et serait prête à proposer un important échange au PSG pour le voir intégrer l’effectif de Thiago Motta cet hiver.

En effet, le champion de France en titre serait intéressé par le profil du buteur des Bianconeri, Dusan Vlahovic. De quoi laisser présager un deal entre les deux clubs en janvier ? À en croire les dernières révélations de La Stampa, l’hypothèse d’un échange Kolo Muani – Vlahovic serait clairement envisagée par les deux clubs. La Juve, confrontée aux blessures répétées d’Arkadiusz Milik, envisagerait bien un échange entre Kolo Muani et Dusan Vlahovic, confirme Foot Mercato.

Cette solution permettrait aux deux clubs de répondre à leurs besoins respectifs : Paris renforcerait son attaque avec le Serbe, tandis que Turin bénéficierait des qualités de Kolo Muani. Cependant, le salaire élevé du Français et les négociations sur la valeur des joueurs pourraient compliquer cette opération. Affaire à suivre…