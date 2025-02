À Montpellier, Andy Delort essuie quelques critiques en raison de son manque d’efficacité devant le but. La semaine dernière, Jean-Louis Gasset s’était exprimé en sa faveur, et cette fois, c’est au tour du capitaine Benjamin Lecomte de voler à son secours.

Benjamin Lecomte rassure sur la situation d’Andy Delort

Recruté pour dynamiser l’attaque du Montpellier HSC, Andy Delort connaît un retour compliqué. Après trois matchs sous les couleurs héraultaises, l’attaquant natif de Sète n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. L’international algérien continue de s’adapter à ses nouveaux coéquipiers, tandis que le club lutte toujours pour sortir de la zone rouge en championnat. Ce manque de réussite suscite déjà des critiques au sein du football local.

Interrogé par la presse, Benjamin Lecomte a tenu à calmer les inquiétudes et à mettre en avant les qualités de son coéquipier : « Je pense que c’est un joueur avec un caractère fort, qui va nous faire du bien. Il va aussi apporter de la stabilité dans le jeu, notamment sur les ballons longs, où nous avons eu du mal à conserver la possession en hauteur. Andy a cette capacité, et je suis certain qu’il va beaucoup nous aider. »

Montpellier HSC : Benjamin Lecomte prend la défense d'Andy Delort 3

Le gardien de but a également souligné le temps nécessaire pour que Delort s’intègre pleinement au collectif : « Aujourd’hui, c’est plus à lui de s’adapter à l’équipe et aux joueurs qui l’entourent, même s’il en connaît déjà plusieurs. Mais c’est aussi à nous de nous adapter à cette nouvelle force offensive qui, je pense, va devenir très précieuse au fil des matchs. »

Avec 12 rencontres restantes avant la fin de la saison, Andy Delort a encore l’occasion de briller et de jouer un rôle clé dans le maintien du Montpellier HSC. Rappelons qu’il a déjà porté les couleurs du club par le passé, et ses performances lors de son premier passage ne sont plus à démontrer.