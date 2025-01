Montpellier HSC : Andy Delort signe son retour au MHSC !

C’est désormais officiel : Andy Delort est de retour au Montpellier Hérault SC. Le club héraultais a annoncé ce mercredi 29 janvier 2025 l’arrivée de son ancien attaquant en provenance du MC Alger.

Andy Delort, comme sauveur du Montpellier HSC

Le feuilleton a duré, mais cette fois, c’est une réalité. Près de quatre ans après son départ, Andy Delort revient enfin sous les couleurs montpelliéraines. L’attaquant de 33 ans avait déjà tenté un retour par le passé, sans succès. Mais face aux difficultés du MHSC en Ligue 1, le club a décidé de miser sur son ancien buteur, auteur d’un passage marquant : 106 matchs, 47 buts et 21 passes décisives.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Montpellier HSC a officialisé l’arrivée de l’international algérien : « Andy Delort renoue aujourd’hui le fil de son aventure montpelliéraine. Prêté avec option d’achat par le Mouloudia d’Alger, il portera le n°7. Bon retour à toi, Andy ! »

✍️📸 𝑨𝒏𝒅𝒚 𝑫𝒆𝒍𝒐𝒓𝒕

👕 106 matchs ⚽️ 47 buts 🦶 21 passes décisives#MercatoMHSC pic.twitter.com/TF5wfUQEKg — MHSC (@MontpellierHSC) January 29, 2025

L’ancien joueur du FC Nantes et de l’OGC Nice débarque pour pallier le départ d’Akor Adams, parti au FC Séville. Il aura la lourde tâche d’apporter son expérience et son sens du but à une attaque en manque d’efficacité. Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, a insisté pour son retour, espérant qu’il puisse dynamiser l’équipe.

Dès le week-end prochain, face au RC Lens, Andy Delort sera scruté de près. Les supporters, impatients de le revoir à l’œuvre, espèrent qu’il retrouvera rapidement son instinct de buteur pour aider Montpellier à se relancer.