Mercato ASSE : Igor Miladinovic, symbole du recrutement raté de Saint-Etienne !

Les deux premiers mercatos de l’ASSE, version Kilmer Sports Ventures, ont souvent été critiqués. Igor Miladinovic, l’une des recrues estivales, est l’un des symboles du recrutement raté des nouveaux dirigeants du club stéphanois.

ASSE : Miladinovic, seulement 23 minutes de jeu cette saison

Promue en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE avait recruté neuf nouveaux joueurs pour renforcer son équipe. Le groupe canadien à la tête du club a utilisé son outil de données (data) pour la plupart des cibles, notamment Igor Miladinovic. Ce dernier a été repéré dans le championnat serbe, où il évoluait avec son club formateur, le FK Cukaricki.

L’AS Saint-Etienne a investi trois millions d’euros pour le recruter, et il s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire.

Recruté officiellement le 9 août 2024, le milieu offensif de 24 ans a bénéficié d’une semaine de préparation avec le groupe stéphanois avant le coup d’envoi du championnat. Cependant, il a manqué la quasi-totalité de la première moitié de la saison. Igor Miladinovic a été absent du groupe de l’ASSE pendant 10 journées et est resté sur le banc de touche lors de 5 rencontres en 2024.

Il a fait sa première apparition sous le maillot des Verts le 4 janvier 2025, lors de la 16e journée du championnat, face au Stade de Reims. Le Serbe a remplacé Augustine Boakye à un quart d’heure de la fin du match. C’était également le premier match du nouvel entraîneur, Eirik Horneland, successeur d’Olivier Dall’Oglio à Saint-Étienne.

Igor Miladinovic a ensuite joué deux minutes face au FC Nantes et cinq minutes face à l’AJ Auxerre. En 22 journées de championnat, il n’a effectué que trois brèves apparitions en Ligue 1, pour un cumul de 23 minutes de jeu.

Ne rentrant pas dans les plans de Dall’Oglio, la recrue estivale ne semble pas non plus figurer parmi les priorités de Horneland, qui s’est passé de lui lors des trois derniers matchs de l’ASSE.

Mercato : Igor Miladinovic, l’erreur de casting à 3 M€ !

Le recrutement d’Igor Miladinovic semble être une erreur de casting de Kilmer Sports Ventures. Comment expliquer autrement qu’un joueur recruté pour trois millions d’euros soit abonné au banc de touche, voire carrément absent, comme ce fut le cas pendant ses cinq premiers mois à Saint-Étienne ?

Et dire que son profil et son recrutement avaient été validés par Olivier Dall’Oglio. « Igor Miladinovic est un jeune joueur qui propose beaucoup d’activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous apporter un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C’est ce qui nous a intéressés dans son profil », avait-il souligné lors de la présentation du nouveau joueur.