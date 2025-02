ASSE : Deux forfaits et des joueurs incertains à Saint-Etienne face à Angers SCO

Le dernier point médical de l’entraîneur de l’ASSE n’est pas rose pour les Verts qui affrontent Angers SCO à Geoffroy-Guichard, samedi (19 h). Il a confirmé deux absents et annoncé quatre joueurs incertains.

ASSE-Angers SCO : Wadji et Appiah sont forfaits !

L’ASSE n’a pas pu récupérer tous ses blessés. Deux d’entre eux sont indisponibles pour le match contre Angers SCO, lors de la 23e journée de Ligue 1. Absent lors du dernier match perdu contre l’OM (5-1), Dennis Appiah n’est toujours pas rétabli.

« Il a repris la course mardi, mais ne pouvait pas sprinter pleinement pour être disponible pour l’équipe », a justifié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne en conférence de presse d’avant-match. Le retour du défenseur latéral droit est espéré au plus tôt la semaine prochaine.

Blessé de longue date, l’avant-centre Ibrahima Wadji restera indisponible pour un certain temps encore, selon Eirik Horneland.

Sissoko et Miladinovic en observation, Cornud et Briançon incertains

Quant à Ibrahim Sissoko et Igor Miladinovic, ils sont actuellement malades et leur participation au match est fortement compromise, même s’ils n’ont pas été déclaré forfait.

Concernant Pierre Cornud, qui a reçu un coup à l’entraînement ce jeudi, et Anthony Briançon, leur présence dans le groupe de l’ASSE face aux Angevins dans deux jours est incertaine. L’entraîneur des Verts attend de voir l’évolution de leur guérison avant de prendre une décision.

ASSE : Maçon et Moueffek de retour et disponibles contre le SCO

En revanche, Eirik Horneland pourra compter sur Yvann Maçon et Aïmen Moueffek, qui ont fait leur retour à l’entraînement collectif cette semaine. L’arrière latéral droit et le milieu de terrain sont prêts à rejouer après plusieurs semaines d’absence. Ce qui est une bonne nouvelle pour le technicien norvégien, qui a besoin de son effectif au complet dans la course pour le maintien en Ligue 1.