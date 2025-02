AJ Auxerre : Donovan Léon met en garde avant le choc contre l’OM

À l’approche du match de la 23e journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille, Donovan Léon a pris la parole en conférence de presse ce jeudi. Le gardien de but de l’AJ Auxerre a partagé son analyse du match à venir, tout en avertissant ses coéquipiers sur la nécessité de redoubler d’efforts face à un adversaire en pleine forme.

Donovan Léon appelle à l’unité face à l’OM

L’AJ Auxerre traverse une période compliquée : depuis novembre 2024, le club bourguignon n’a remporté aucun match, affichant un bilan de 10 rencontres sans victoire (6 nuls, 4 défaites). Une série qui a forcément affecté la confiance du groupe. Néanmoins, Donovan Léon reste confiant et appelle ses coéquipiers à la solidarité pour tenter de renverser la situation contre Marseille :

« Il faut rester unis, solidaires, et défendre en bloc. L’OM est en grande forme, mais nous devons continuer à jouer notre jeu. Nous sommes dans une période où les résultats ne sont pas en notre faveur, mais en persévérant, nous allons inverser la tendance », a déclaré le portier auxerrois en conférence de presse.

L’OM en quête de revanche

Pour rappel, l’Olympique de Marseille s’était lourdement incliné face à Auxerre lors du match aller au Vélodrome (1-3) le 8 novembre 2024. Un revers que les Phocéens auront à cœur de laver ce samedi. Conscient de cet enjeu, Donovan Léon appelle son équipe à la vigilance : « Nous abordons cette rencontre comme toutes les autres, même si nous savons que l’OM est une grosse équipe. Ils ont sûrement encore en tête le match aller, et ce ne sera pas une rencontre facile. »

Une victoire contre Marseille permettrait à l’AJ Auxerre de retrouver confiance et de se relancer dans la course au maintien en Ligue 1. Un enjeu crucial pour le club bourguignon, qui espère inverser la tendance et renouer avec la victoire.