Ce dimanche, Donovan Léon et l’AJ Auxerre chercheront à décrocher une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 face au Toulouse FC. La rencontre promet d’être captivante entre ces deux formations, mais le gardien de 32 ans aborde ce duel avec sérénité.

Donovan Léon en pleine confiance avant le choc contre Toulouse

Arrivé à l’AJ Auxerre en 2020, après un premier passage en 2011, Donovan Léon a été l’un des artisans du retour du club en Ligue 1 grâce à ses solides performances en Ligue 2 BKT la saison passée. Longtemps critiqué pour des prestations en demi-teinte, le natif de Cayenne s’est imposé comme un joueur clé depuis le retour des Auxerrois dans l’élite.

« Quand tu es gardien, tu es souvent critiqué, mais je suis assez mature pour ne pas m’en préoccuper », confie-t-il. Sur les trois dernières rencontres de l’AJA, Léon a signé deux clean-sheets. « Je travaille dur toute la semaine, je reste concentré sur mes objectifs et cela porte ses fruits », a-t-il expliqué. Le portier a également souligné la bonne dynamique actuelle de l’équipe.

« On traverse une très bonne période, même si, dans le football, tout peut basculer rapidement. Nous restons concentrés et continuons à travailler », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. Il a également insisté sur l’importance de l’état d’esprit collectif.

AJ Auxerre : Donovan Léon serein avant d'affronter le Toulouse FC 3

« Nous avons adopté une mentalité Ligue 1, et cela se ressent. Après chaque match, j’échange beaucoup avec Olivier Lagarde. Ses conseils m’aident à tourner la page et à rester motivé. Mes proches jouent également un rôle clé pour me maintenir en confiance. »

À 32 ans, Donovan Léon est un pilier de l’AJA. Sa longue expérience au sein du club en fait un exemple pour les plus jeunes. « Dans le vestiaire, je suis l’un des plus anciens. Quand j’ai quelque chose à dire, je le fais sans hésiter », a-t-il conclu.

En cas de victoire contre le Toulouse FC ce dimanche, l’AJ Auxerre pourrait entrer dans le top 6 du classement de Ligue 1. Actuellement à un point du RC Lens (6e avec 20 points), les Auxerrois espèrent continuer sur leur lancée.