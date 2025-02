Angers SCO : Pierrick Capelle veut maintenir le cap jusqu’à la fin de la saison

À l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, Angers SCO se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne au stade Geoffroy-Guichard. Une rencontre cruciale pour Pierrick Capelle, qui espère voir son équipe poursuivre sur sa bonne dynamique jusqu’à la fin de la saison.

Angers SCO en pleine confiance après une série de victoires

Depuis la reprise du championnat après la trêve hivernale, Angers SCO enchaîne les bons résultats en Ligue 1. Actuellement onzièmes avec 26 points, les Angevins ont récemment battu le RC Strasbourg (3-1), l’AJ Auxerre (2-0), Montpellier HSC (3-1) et le Stade Brestois (2-0). Cette série de victoires a redonné de la confiance à l’équipe, contrastant avec les difficultés rencontrées en début de saison.

En conférence de presse, Pierrick Capelle est revenu sur cette évolution et a souligné l’importance des périodes compliquées dans la progression du club : « Il y a souvent des moments clés dans une saison. Quand je repense aux années où nous nous sommes maintenus, il y a toujours eu des périodes fortes. C’est le cas aujourd’hui. On est performants en ce début d’année 2025, on engrange des points », a déclaré le milieu de terrain de 37 ans.

🎙️ "On est capable de faire une bonne performance à Saint-Étienne"



Objectif maintien : Capelle appelle à la vigilance

Malgré cette belle dynamique, le vétéran d’Angers SCO reste prudent et veut éviter un relâchement : « Rien n’est encore joué. Il va falloir continuer à se battre pour assurer le maintien. Mais c’est encourageant, et nous sommes sur la bonne voie. »

Cette saison, Pierrick Capelle a disputé 15 rencontres, souvent en tant que remplaçant. Cependant, grâce à sa longévité et son apport précieux, il a franchi le cap des 300 matchs sous les couleurs angevines, un accomplissement qu’il savoure sans en faire une finalité : « Je savais que je pouvais atteindre cette barre symbolique, mais ce n’est pas mon objectif principal. C’est une étape, et j’espère en jouer encore beaucoup d’autres », a-t-il conclu.