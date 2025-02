Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles pour Habib Beye au SRFC !

Au Stade Rennais, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Habib Beye après la victoire de son équipe face au Stade de Reims (1-0). Le technicien du SRFC obtient plusieurs renforts avant le choc face à Montpellier HSC.

Stade Rennais : Plusieurs retours au SRFC avant Montpellier HSC

Le Stade Rennais a battu le Stade de Reims au Roazhon Park ce vendredi, lors de la 23e journée de Ligue 1, avec un score de 1-0. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Arnaud Kalimuendo sur penalty. Le Stade de Reims, réduit à 9, a affiché une grande détermination tout au long de la rencontre, mais il n’a pas pu trouver le chemin des filets.

Le SRFC a engrangé alors sa troisième victoire lors de ses quatre dernières rencontres depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye. Les Rouge et Noir s’éloignent ainsi de la zone de relégation. « Ce qui est important, c’est qu’on a encore trois points et que l’on garde la dynamique du moment. Cela fait neuf points sur douze, 2,20 points par match et lorsque vous êtes sur un parcours comme celui-ci, c’est très positif. Oui, le contenu, on peut encore l’améliorer. », a déclaré Habib Beye après la rencontre.

Le Stade Rennais se concentre déjà sur le prochain match face à Montpellier HSC. Et les nouvelles sont bonnes pour Rennes. Habib Beye pourra compter sur le retour de plusieurs cadres. Le défenseur camerounais, Christopher Wooh, le gardien de but Brice Samba et le milieu de terrain Ludovic Blas seront tous là. Ces trois joueurs ont manqué la rencontre face au Stade de Reims pour accumulation de cartons jaunes. La nouvelle recrue hivernale, Anthony Rouault (cheville), sera aussi de retour la semaine prochaine.