Le FC Nantes lance l’opération rachat face au RC Lens !

Le match FC Nantes-RC Lens de dimanche sera une rencontre particulière pour Antoine Kombouaré et ses joueurs. Le technicien de 61 ans annonce un sursaut d’orgueil de son équipe, laminée par l’AS Monaco 7-1 la semaine dernière.

Le FC Nantes veut rebondir face au RC Lens

`Demain dimanche, le RC Lens défiera le FC Nantes au Stade de la Beaujoire. Cette rencontre, en apparence simple, aura une importance particulière pour l’équipe évoluant à domicile. La raison : Nantes a son honneur à laver face au RCL après avoir été ridiculisé par l’AS Monaco sur le lourd score de 7-1. Antoine Kombouaré veut profiter d’être en face d’une équipe pas totalement sortie de ses doutes pour faire un résultat.

Le coach du FCN a déclaré : « Nous avons surtout envie de nous racheter, pour nous-mêmes d’abord, de montrer un autre visage » plus reluisant avant de se fixer de plus hauts objectifs. Antoine Kombouaré a ensuite ajouté : « Il faut se concentrer sur le match, avoir une grande maîtrise de soi, continuer à marquer comme on sait le faire. Mais je m’attends bien sûr à un match très compliqué face à cette équipe de Lens, qui est aussi revancharde. »

Le FC Nantes compte sur ce match contre le Racing Club de Lens pour se relancer. 15ᵉ au classement de Ligue 1, les Jaunes et Vert espèrent réaliser une belle opération qui les éloignera de la zone de relégation.