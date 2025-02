FC Nantes : Nouveau coup dur pour Antoine Kombouaré au FCN !

L’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, sera privé d’un cadre pour la rencontre face au RC Lens. Pedro Chirivella, le capitaine du FC Nantes, est suspendu.

FC Nantes : Pedro Chirivella suspendu pour le choc FCN-RC Lens

Mauvaise nouvelle pour le FC Nantes avant la réception du RC Lens en Ligue 1. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, devra composer sans un cadre pour cette rencontre. La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réunie mercredi soir et a confirmé la suspension de Pedro Chirivella.

Le capitaine des Canaris a reçu un avertissement lors du match aller contre le Stade Brestois, puis un autre face à l’AS Saint-Étienne, et enfin, un troisième lors du match retour contre le Stade Brestois. Ce dernier carton jaune, reçu en moins de dix rencontres, a entraîné sa suspension automatique.

La sanction prendra effet à partir du mardi 18 février. Par conséquent, Pedro Chirivella manquera la réception du RC Lens, prévue le dimanche 23 février, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 McDonald’s.

Cette absence est un coup dur pour le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, qui devra faire sans son capitaine et milieu de terrain clé pour cette affiche importante contre les Sang et Or.