ASSE : Le désespoir se confirme !

L’ambiance est au désespoir du côté des supporters de l’ASSE. Après le match nul (3-3) de leur équipe face au SCO Angers, pratiquement plus personne ne donne cher de la peau des joueurs.

L’AS Saint-Étienne laisse filer 2 points

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne aurait pu réaliser une belle opération malgré un début de match difficile, lors duquel elle a encaissé deux buts rapides. Dès la 7ᵉ minute de la rencontre, c’est Himad Abdelli qui ouvre la marque. À peine dix minutes après, le SCO Angers double la mise avec un doublé du même Abdelli. Les Verts réagissent fort heureusement à la 36ᵉ minute du match pour éviter de plomber complètement le moral de toute l’équipe à la mi-temps.

Irvin Cardona a été le premier buteur stéphanois avant que Pierre Ekwah n’inscrive son but à la 52ᵉ minute. Irvin Cardona marque ensuite son deuxième but du match pour répondre à Himad Abdelli. Avec un score de 3-2, Saint-Étienne gardera l’avantage jusqu’à ce penalty obtenu par les Angevins dans les arrêts de jeu. Transformé par Bamba Dieng, ce penalty a mis à égalité les deux équipes, provoquant une perte de deux points précieux pour l’ASSE, qui pointe à la 16ᵉ place de Ligue 1.

Les fans de l’ASSE dépités, la peur de la rélégation bien réelle

Ce point pris n’a pas rassuré les supporters stéphanois, qui pensent leur équipe trop peu armée pour assurer le maintien. François, un supporter de longue date de l’ASSE, dépité, a lâché au micro de Foot-Sur7 : « C’est décourageant. On pensait tenir la victoire et ils lâchent tout dans les dernières minutes. Nous faisons le trajet pour venir les encourager, mais eux ne nous encouragent pas du tout. » Poursuivant, il ajoute : « Avec un tel comportement, je crois qu’on est bons pour retourner en Ligue 2 et c’est dommage parce qu’on y croyait. »

Enragée, Alysa nous prend littéralement le micro pour pester : « Ils sont mauvais, sérieux, ils sont grave mauvais. C’est quoi ce comportement ? Ils sont incapables de prendre trois points qui leur tendent les bras. C’est vraiment rageant de voir les joueurs se relâcher à la dernière minute du match. On y était presque… »

Plusieurs supporters de l’ASSE criaient leur colère après ce résultat, qui n’est pas si mauvais, mais reste décevant au regard des deux points perdus dans le temps additionnel. Le résultat du match Le Havre – Toulouse FC de dimanche pourrait permettre aux supporters de nuancer leur déception en cas de victoire du TFC.

Eirik Horneland « c’est difficile de prendre ce penalty »

Pour l’entraîneur Eirik Horneland, la fin du match est cruelle pour l’As Saint-Etienne bien qu’il se dise partagé par « un mélange de sentiments. Déjà, il y a de la frustration autour de ces deux premiers buts encaissés. Ils sont l’illustration de nos difficultés du moment. Ensuite, on prend les commandes de la rencontre. »

Le technicien des Verts poursuit en disant : « Ce premier but, puis cette barre, m’ont donné à un bon sentiment à la pause. On revient au score puis on passe devant en marquant deux jolis buts. Et puis c’est difficile de prendre ce penalty dans le temps additionnel… Il y a ce sentiment négatif de ne pas gagner ce match. Il y a aussi un sentiment positif autour de la réaction des joueurs, sur laquelle il faut construire. »