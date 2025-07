Mercato AS Monaco : Le remplaçant d’Akliouche trouvé !

Conscient de l’intérêt que suscite Maghnes Akliouche auprès des clubs européens, l’AS Monaco scrute déjà le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant. À cet effet, le nom de Johan Bakayoko a été coché pour combler ce vide en cas de départ de l’ailier droit franco-algérien de 23 ans.

Mercato : L’AS Monaco sur les traces de Johan Bakayoko

Le mercato estival continue de s’animer du côté de l’AS Monaco. Après les signatures d’Eric Dier, Paul Pogba et Ansu Fati, les dirigeants monégasques semblent plus que jamais déterminés à renforcer considérablement l’équipe d’Adi Hütter. Les recherches s’amplifient dans tous les sens, avec des profils talentueux dénichés aux quatre coins du monde. L’AS Monaco souhaite offrir au technicien autrichien de 55 ans une équipe digne de la Ligue des Champions.

Selon les informations de Foot Mercato, Johan Bakayoko est désormais dans le viseur du club princier comme renfort offensif. L’international belge d’origine ivoirienne, âgé de 22 ans, évolue actuellement dans le championnat néerlandais sous les couleurs du PSV Eindhoven. Percutant, dribbleur et finisseur efficace, il a tapé dans l’œil de l’AS Monaco, qui envisage sa signature cet été.

Photo : Maghnes Akliouche

D’après la même source, Johan Bakayoko rejoindra le Rocher si le départ de Maghnes Akliouche est confirmé. Le Franco-Algérien est fortement courtisé en Europe, notamment par la Juventus Turin, le Bayer Leverkusen, Manchester City et bien d’autres clubs. Les Allemands sont actuellement en pole position dans les négociations, ce qui laisse présager un départ quasi inévitable. Si ce transfert se concrétise, Johan Bakayoko débarquera à l’AS Monaco en grande pompe.