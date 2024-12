ASSE – OM : L’AS Saint-Étienne tient les clés pour surprendre Marseille

Ce dimanche, l’OM se rend à Saint-Étienne pour un match qui s’annonce crucial dans la course à l’Europe. Les Marseillais, sur une dynamique positive après leur victoire face à Monaco, tenteront de confirmer leur bonne forme.

L’ASSE prête à relever le défi marseillais selon Appiah

L’ASSE, troisième au classement de Ligue 1, reçoit l’Olympique de Marseille, en pleine forme, et troisième derrière le PSG et l’AS Monaco, ce dimanche soir en clôture de la quatorzième journée. Un défi de taille pour les Verts qui devront composer avec une infirmerie bien garnie. Pour tenter de surprendre l’OM, Olivier Dall’Oglio pourrait aligner un onze très défensif, avec Pierre Cornud et Zuriko Davitashvili sur les ailes.

Une prise de risque calculée qui pourrait s’avérer payante si les Stéphanois parviennent à profiter d’un contre. À quelques heures de cette rencontre, Dennis Appiah, le latéral droit de l’ASSE, s’est confié à la presse. Le joueur de 32 ans a notamment dévoilé la stratégie à adopter pour contrarier les Phocéens.

« Pour exister face à Marseille, il est essentiel de retrouver notre solidité défensive. Un bloc compact sera notre meilleure arme », a déclaré Dennis Appiah. Motivé à l’idée d’affronter l’équipe de Roberto De Zerbi, le défenseur stéphanois a ajouté : « c’est un gros challenge, mais de tels défis sont très excitants à relever. Nous avons à cœur de nous rattraper de notre dernière contre-performance à Rennes. Marseille aurait tort de nous sous-estimer. »

L’ancien joueur du FC Nantes, fort de ses 168 matches de Ligue 1, pourrait bien être l’un des hommes clés de cette rencontre. Reste à savoir si les Verts parviendront à mettre en application les consignes de leur entraîneur et à infliger une première défaite à l’équipe de Roberto De Zerbi cette saison.