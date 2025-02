Décimé par plusieurs blessures, le Toulouse FC de Carles Martinez Novell devra se passer de certains cadres ce dimanche. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a exprimé ses inquiétudes face à cette hécatombe, mais reste malgré tout optimiste pour une victoire face au Havre AC.

Carles Martinez Novell, positif malgré les blessures

« Je suis quelqu’un de positif. Si je peux voir chaque jour plus de joueurs à l’entraînement pour décider qui peut jouer, et pas seulement en fonction de qui est disponible, forcément, cela me plaît. Ça va un peu mieux », a rassuré Carles Martinez Novell, tout en exprimant un léger doute concernant l’état de forme de ses joueurs blessés.

Depuis quelques semaines, le Toulouse FC subit les blessures du défenseur danois Rasmus Nicolaisen, puis de l’attaquant norvégien Joshua King, qui a rejoint l’infirmerie. L’ironie du sort voit le gardien numéro 1, Guillaume Restes, se soit blessé le week-end dernier, plongeant le club dans une situation difficile. Pour Carles Martinez Novell, c’est un défi de taille, mais il reste confiant :

« Je sais qu’on a perdu Guillaume la semaine dernière, et ça ne me plaît pas. Mais je le répète, nous devons travailler sur cela et nous adapter. Il faut accepter la situation et essayer d’être meilleurs. Je sens que l’environnement est plus positif, tout le monde est plus dynamique au quotidien. J’espère que cela nous aidera à être compétitifs lors des matchs. »

Toulouse FC : Carles Martinez Novell craint l'hécatombe avant d'affronter Le Havre AC 3

Objectif : se relancer face au Havre AC

Malgré les blessures, Carles Martinez Novell garde son objectif en tête : remporter la rencontre contre le Havre AC pour relancer la dynamique du Toulouse FC dans la course à l’Europe. Une victoire serait également un grand soulagement pour les supporters toulousains. « Nous détestons la défaite. Il faut garder la tête haute. Dimanche, nous avons une nouvelle opportunité et nous ne visons pas seulement un match nul. Si nous gagnons, tout ira mieux dans l’équipe et dans l’environnement », a ajouté l’entraîneur du Toulouse FC.