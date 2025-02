Stade Rennais : Habib Beye obtient quatre renforts au SRFC avant Montpellier HSC

Les voyants du Stade Rennais sont au vert avant la rencontre face à Montpellier HSC en Ligue 1. Le technicien du SRFC, Habib Beye, pourra compter sur un groupe presque au complet pour défier les Montpelliérains.

Stade Rennais : Plusieurs cadres du SRFC de retour pour affronter Montpellier HSC

Le Stade Rennais a renoué avec la victoire vendredi dernier au Roazhon Park en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Après la défaite (2-0) face au LOSC lors de la 22e journée, le SRFC s’est relevé et a battu le Stade de Reims (1-0). Un penalty transformé par Arnaud Kalimuendo a scellé l’issue de cette rencontre. Les Rémois, réduits à 9 après deux cartons rouges, n’ont pas pu résister à la pression des Rouge et Noir jusqu’à la fin de la rencontre.

Le SRFC a ainsi enregistré sa troisième victoire lors de ses quatre derniers matchs depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye. Les Rouge et Noir s’éloignent ainsi de la zone de relégation. Le Stade Rennais se concentre désormais sur le prochain match contre Montpellier HSC.

Et les nouvelles sont très bonnes pour Rennes. Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs clés pour tenter de remporter une quatrième victoire. Le défenseur camerounais, Christopher Wooh, le gardien de but Brice Samba et le milieu de terrain Ludovic Blas seront tous disponibles.

Ces trois joueurs ont manqué le match contre le Stade de Reims en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Ils ont été suspendus par la Commission de discipline de la LFP. La nouvelle recrue hivernale, Anthony Rouault (cheville), sera également de retour pour disputer cette affiche.

En revanche, Habib Beye sera privé des blessés de longue date Dogan Alemdar (genou) et Alidu Seidu. Ces deux joueurs sont encore coincés à l’infirmerie et ne seront pas disponibles.