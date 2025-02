MHSC-ASSE : Match crucial pour le maintien, Gasset annonce la couleur avant la confrontation directe

Jean-Louis Gasset pense déjà au match crucial contre l’ASSE, l’un de ses concurrents du Montpellier HSC dans la course au maintien en Ligue 1. Il espère gagner les confrontations directes, afin de sauver son équipe de la relégation en Ligue 2.

L’ASSE et MHSC : Deux équipes en perdition et luttant pour le maintien

Classés dans la zone rouge, l’ASSE et le Montpellier HSC s’affronteront le 16 mars prochain lors de la 26e journée du championnat. Il s’agit d’une confrontation directe entre deux clubs menacés de relégation en Ligue 2 et qui luttent pour leur maintien en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne est 16e avec 19 points, tandis que le Montpellier Hérault Sporting Club est 18e avec 15 points. Les Stéphanois et les Montpelliérains possèdent les pires défenses de la Ligue 1, avec respectivement 53 et 54 buts encaissés en 23 matchs.

Les Verts sont sur une série de trois défaites et un match nul, alors que La Paillade a concédé quatre défaites consécutives lors des dernières journées.

Respectivement barragiste et lanterne rouge, l’ASSE et le MHSC partagent les mêmes difficultés défensives et se retrouvent dans une position délicate à 11 journées de la fin de la saison.

Gasset prévient l’AS Saint-Etienne : « Tout se jouera contre nos adversaires directs »

De ce fait, leur rencontre revêt un enjeu capital pour leur survie dans l’élite. Conscient de l’importance de ce match contre l’ASSE, mais aussi de ceux contre les équipes en course pour le maintien, Jean-Louis Gasset a déclaré : « Il nous reste 90 jours à vivre ensemble avec de nombreux matchs, notamment contre nos adversaires directs. Tout se jouera là. »

Outre l’AS Saint-Etienne, le Montpellier HSC affrontera le Stade Rennais (13e), l’AJ Auxerre (11e), le Havre AC (17e), Angers SC (12e), le Stade de Reims (15e) et le FC Nantes (14e), tous en course pour le maintien.