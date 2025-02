FC Barcelone : la réponse cash de Joan Laporta à un fan réclamant la signature d’Erling Haaland

L’arrivée d’Erling Haaland reste un sujet récurrent au FC Barcelone, surtout à l’approche de chaque fenêtre de transfert. Cette fois, un supporter catalan a directement interpellé Joan Laporta pour lui demander de recruter l’attaquant norvégien. Mais la réponse du président barcelonais a été aussi franche qu’amusante.

Depuis plusieurs mois, le nom d’Erling Haaland circule du côté du FC Barcelone. À l’été 2022, plusieurs sources avaient évoqué un intérêt du club catalan pour l’international norvégien. Finalement, la direction barcelonaise avait préféré miser sur Robert Lewandowski. Malgré la bonne dynamique de l’équipe cette saison et la solidité offensive sous Hansi Flick, certains supporters continuent d’espérer l’arrivée d’un nouvel attaquant de classe mondiale.

Ainsi, l’idée de recruter Erling Haaland revient sur le devant de la scène. Lors d’une séance photo, un fan a interpellé Joan Laporta, lui demandant de signer le buteur de Manchester City. Mais le président du Barça lui a répondu avec humour : « Prends ton propre argent et signe-le toi-même ! » Une déclaration qui en dit long sur la situation actuelle du club.

Hilarious moment Barcelona President Joan Laporta tells a fan to pay for the signing of Erling Haaland 😅 (IG: alelm04_) pic.twitter.com/rj18D49OpH