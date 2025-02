ASSE : Inquiétude autour de deux joueurs clés de Saint-Etienne avant le choc contre l’OGC Nice

Alors que plusieurs joueurs, ayant manqué le match de l’ASSE contre Angers SCO, sont revenus à l’entraînement ce mardi, l’absence de deux joueurs importants suscite des inquiétudes.

ASSE : Absence remarquée de Boakye et Davitashvili à l’entraînement collectif

Six joueurs, récemment sortis de l’infirmerie de l’ASSE, ont participé à la séance d’entraînement de ce mardi, la première en préparation du match contre l’OGC Nice. Anthony Briançon, Dennis Appiah, Igor Miladinovic et Pierre Cornud se sont entraînés individuellement, à l’écart du groupe.

Blessés de longue date, Ibrahima Wadji et Ben Old ont également repris la course et préparent progressivement leur retour à la compétition. Cependant, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili manquaient à l’appel lors de l’entraînement collectif du jour, selon les informations d’Evect.

Les deux ailiers de Saint-Etienne se sont entraînés en salle

D’après la précision de la source, l’ailier ghanéen et l’attaquant géorgien de l’ASSE se sont entraînés en salle. Apparemment, leur état n’inspire pas une grande inquiétude, mais le staff médical surveille leur situation de près à quatre jours du choc contre l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard.

Pour rappel, Zuriko Davitashvili a été l’auteur de deux passes décisives face au SCO (3-3), samedi. Après 23 journées de Ligue 1, il est le meilleur buteur de l’ASSE avec 7 buts et 4 passes décisives.