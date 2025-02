ASSE : L’infirmerie se vide, l’AS Saint-Etienne renforcée pour affronter l’OGC Nice ?

Les nouvelles en provenance du centre d’entraînement de l’ASSE sont bonnes. Plusieurs joueurs sur le flanc, absents contre Angers SCO samedi, ont repris l’entraînement ce mardi.

ASSE : Briançon, Cornud, Appiah, Miladinovic de retour à l’entraînement

L’ASSE a entamé la préparation du match contre l’OGC Nice, ce mardi. Cette séance du jour était ouverte aux supporters stéphanois. Ces derniers ont pu apprécier le retour à l’entraînement de plusieurs joueurs blessés. Anthony Briançon, Pierre Cornud, Dennis Appiah et Igor Miladinovic ont repris l’entraînement après avoir manqué le match contre Angers SCO.

En reprise adaptée, Ibrahima Wadji et Ben Old, deux blessés de longue date, ont également participé au footing aux côtés des quatre autres, à l’écart du groupe. Prochaine recrue de l’AS Saint-Etienne, Lassana Traoré a aussi participé à l’entraînement individuel, selon les informations du journal Le Progrès.

Le jeune arrière latéral gauche sénégalais ne jouera pas cette saison avec les Verts, mais il commence déjà à prendre ses marques à L’Étrat et à se familiariser avec l’environnement professionnel stéphanois.

Wadji et Ben Old mènent le train du footing des blessés, avec Cornud, Miladinovic, Appiah, Briançon plus la future recrue Lassana Traoré. #ASSE pic.twitter.com/zl9aFQWSCB — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) February 25, 2025

Pour le match contre le Gym, Wadji et Ben Old ne seront évidemment pas disponibles. Quant à Briançon, Cornud, Appiah et Miladinovic, leur participation à la 24e journée de Ligue 1 est encore incertaine. Toutefois, leur retour à l’entraînement est une bonne nouvelle pour Erik Horneland, qui a besoin d’un effectif plus étoffé pour assurer le maintien en Ligue 1.