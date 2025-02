OM : Pablo Longoria, un coup dur aux répercussions majeures !

Le président de l’OM, Pablo Longoria, est suspendu 15 matchs pour ses propos polémiques contre l’arbitrage français. Les conséquences de sanction sont multiples.

OM : Pablo Longoria exclu du Conseil d’Administration de la LFP

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu son verdict concernant Pablo Longoria. Suite à ses propos polémiques sur l’arbitrage, le président de l’Olympique de Marseille écope d’une suspension de 15 matchs fermes. La commission a justifié cette sanction par la gravité et la rareté des propos tenus, ainsi que par l’historique de Pablo Longoria.

Les mots du président de l’OM, évoquant la « corruption », ont suscité une vague de condamnations de la part des acteurs et observateurs du football français. Cette suspension a par ailleurs de lourdes conséquences pour le club. Elle entraîne, selon les informations de Foot Mercato, l’exclusion de Pablo Longoria du Conseil d’Administration de la LFP, dont il est vice-président.

https://twitter.com/ActuFoot_/status/1894860259132412113

L’Olympique de Marseille face à de nouveaux défis

Une absence qui tombe mal, alors qu’une réunion est prévu ce jeudi, avec à l’ordre du jour le dossier brûlant des droits TV et le litige avec DAZN. De plus, Pablo Longoria ne pourra pas accéder au terrain, aux vestiaires ou à l’espace arbitres lors des matchs, laissant l’OM sans porte-parole, alors que Mehdi Benatia et Fabrizio Ravanelli sont également suspendus.

Cette sanction est donc un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui devra faire face à l’absence de son président dans un contexte déjà tendu. Pablo Longoria devra suivre les affaires du club de loin, avec des regrets de ne pas pouvoir contribuer aux dossiers en cours. Les Phocéens devront faire preuve de résilience pour surmonter cette épreuve. L’impact sur la suite de saison et le mercato à venir reste à déterminer.