OM : Pablo Longoria sévèrement sanctionné, Marseille répond à la LFP

Lourde sanction pour Pablo Longoria. Après ses propos virulents sur l’arbitrage à l’issue de la défaite contre Auxerre, le président de l’OM a écopé de 15 matchs de suspension. L’Olympique de Marseille a rapidement réagi à cette décision.

OM : Une sanction historique infligée à Pablo Longoria

L’affaire avait fait grand bruit dans le football français. Frustré par plusieurs décisions arbitrales contestées lors du match contre l’AJ Auxerre, Pablo Longoria avait explosé de colère dans les couloirs du stade, tenant des propos très durs envers l’arbitrage français et le championnat. Des déclarations qui n’ont pas tardé à provoquer une réaction des instances, notamment du syndicat des arbitres et de la Ligue de Football Professionnel.

La sanction est tombée ce mercredi : 15 matchs de suspension ferme pour le dirigeant marseillais, ce qui l’empêche d’accéder au banc de touche, aux vestiaires et aux couloirs des officiels. Une peine exemplaire qui vise à marquer les esprits et à réaffirmer l’autorité des instances face aux critiques publiques des dirigeants de clubs.

L’Olympique de Marseille prend acte mais défend Longoria

Quelques minutes après l’annonce de cette suspension record, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel pour réagir. Si le club phocéen ne conteste pas ouvertement la décision, il affiche néanmoins un soutien clair à son président. « L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction rendue ce jour par la commission de discipline de la LFP à l’égard de son Président, Pablo Longoria », a commencé à écrire le club dans un communiqué officiel sur son site.

« Le Président du directoire reste motivé et déterminé par la réussite du projet à trois ans de l’OM qu’il a impulsé l’été dernier. Pablo Longoria poursuivra également tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international », a conclu le communiqué du club phocéen.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2025

Un message qui se veut apaisant, évitant toute escalade avec la LFP, mais qui souligne aussi l’importance de Longoria dans le projet marseillais.

Quelle suite pour Pablo Longoria ?

Malgré cette suspension, le président de l’Olympique de Marseille restera en fonction et continuera d’œuvrer en coulisses pour son club. Cependant, cette sanction pourrait affecter son influence directe sur le groupe et les décisions prises lors des rencontres.

Reste à savoir si cette affaire en restera là ou si le club décidera d’aller plus loin en déposant un éventuel recours. Quoi qu’il en soit, cet épisode illustre une nouvelle fois la tension croissante entre les dirigeants de clubs et les instances du football français.