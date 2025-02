Ligue 1 : DAZN règle ses dettes et lance une offre à 10€ !

La plateforme DAZN, détentrice des droits TV de la Ligue 1, vient de s’acquitter des 35 millions d’euros restants dus à la Ligue de Football Professionnel (LFP), une somme qui avait été initialement placée sous séquestre. Après quelques tensions, DAZN clarifie ainsi sa position et affirme son engagement dans la diffusion du championnat français.

Ligue 1 : Bras tordu, DAZN sort le chèque !

Mais ce n’est pas tout ! Pour séduire un public plus large et fidéliser ses abonnés, DAZN lance une nouvelle offre à 10€/mois, réservée aux moins de 26 ans et sans engagement. Pour les autres passionnés de football, la plateforme propose également un “Pass Fin de Saison” à 49€, donnant accès à l’ensemble des matchs restants de Ligue 1 jusqu’à la fin du championnat.

Avec 8 matchs diffusés en direct chaque journée et le dernier en décalé, DAZN s’impose comme l’un des acteurs majeurs des droits TV de la Ligue 1. Ce week-end, les abonnés pourront suivre en exclusivité des affiches comme PSG – Lille, OM – Nantes ou encore Monaco – Reims.

Grâce à ces nouvelles offres, DAZN cherche à conquérir davantage d’abonnés et à renforcer son implantation sur le marché français. Une stratégie qui pourrait bien redistribuer les cartes dans la bataille des droits TV de la Ligue 1.