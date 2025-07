Mercato FC Nantes : Kita dit au revoir à une pépite (Off)

La direction du FC Nantes scelle son divorce à un autre joueur de l’équipe nantaise pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Un autre départ acté au FCN !

Le FC Nantes se sépare d’un autre cadre pendant ce mercato estival. Marcus Coco ne restera pas au FCN la saison prochaine. En difficulté au FC Nantes, cet indésirable est poussé vers la sortie. À cause de la forte concurrence chez les Canaris et de ses performances moins convaincantes, le Guadeloupéen n’a pas convaincu l’ancien technicien du FCN, Antoine Kombouaré et s’est contenté du rôle de remplaçant cette saison.

Marcus Coco a disputé au total 22 matches avec le FC Nantes cette saison. Il était annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, mais il n’a pas trouvé un point de chute avant la fermeture du marché des transferts. Il est désormais sans club depuis ce 1er juillet 2025 puisque son contrat a pris fin.

Les dirigeants du FC Nantes ont annoncé son départ. « En fin de contrat avec le FC Nantes, Marcus Coco ne portera plus le maillot jaune et vert. Arrivé en 2019 sur les bords de l’Erdre, l’ailier, reconverti piston ou latéral, est l’un des derniers vainqueurs de la Coupe de France 2022 à quitter le Club. », indique le FCN dans un communiqué.

D’autres pépites sont attendues à Nantes pour compenser les nombreux départs.

