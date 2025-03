Mercato OM : Roberto De Zerbi pisté en Italie !

L’Italie menace l’Olympique de Marseille. De nombreux clubs de Serie A lorgnent le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, après son travail impressionnant sur le banc marseillais depuis son arrivée l’été dernier.

Mercato OM : Roberto De Zerbi dans le viseur des géants italiens

Lors du dernier mercato estival, l’état-major de l’OM a réussi à boucler l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Le technicien italien a rapidement mis en place un système de jeu efficace, et l’équipe, sous sa direction, nourrit de réelles ambitions de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille est actuellement deuxième du championnat (46 points) à 13 unités du leader, le PSG (59 points). Le sacre en Ligue 1 ne semble plus possible, mais l’objectif est de conserver la deuxième place et de se qualifier pour la Ligue des Champions à la fin de la saison.

Récemment, le coach italien a réaffirmé son désir de poursuivre l’aventure à Marseille. Cependant, il n’en demeure pas moins l’un des entraîneurs les plus courtisés d’Europe, en particulier dans son pays, l’Italie.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi figure en tête de liste des potentiels successeurs de Sergio Conceição sur le banc de l’AC Milan, en cas de départ précipité de ce dernier. Les noms de Cesc Fabregas et Maurizio Sarri sont également évoqués, mais De Zerbi apparaît comme la priorité. Le média italien avance également le nom de De Zerbi pour prendre les commandes de la Juventus.

Roberto De Zerbi est actuellement lié à l’Olympique de Marseille par un contrat courant jusqu’en juin 2027. Il paraît peu probable que le club olympien envisage de se séparer de son entraîneur, à moins d’une offre financièrement irrefusable ou d’une volonté de départ clairement exprimée par le technicien italien.