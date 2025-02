OM : Roberto De Zerbi recadre son vestiaire après les polémiques

Le prochain match de l’OM face au FC Nantes promet d’être tendu en raison des polémiques autour de l’arbitrage. Mais Roberto De Zerbi a fait passer une consigne ferme à son vestiaire.

OM : La consigne stricte de Roberto De Zerbi à son groupe

L’Olympique de Marseille tente de tourner la page après les polémiques arbitrales qui ont suivi la défaite à Auxerre (3-0). L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a d’ailleurs donné une consigne ferme à son vestiaire : il ne veut plus entendre parler de l’arbitrage. Il souhaite que l’équipe se concentre sur son objectif principal : la qualification pour la Ligue des champions.

« Je leur ai dit de ne plus parler de l’arbitrage et de ne plus faire le geste de la VAR, de penser au match pendant 90 minutes », a-t-il confié. De Zerbi a par ailleurs annoncé qu’il ne parlerait « plus de l’arbitrage jusqu’à la fin de son aventure à l’OM ». Il a ensuite exprimé sa solidarité envers Jérémy Stinat, dont les pneus ont été crevés, et a réaffirmé sa confiance en la bonne foi des arbitres.

Son soutien à Pablo Longoria suspendu pour 15 matchs

Poursuivant, Roberto De Zerbi a réaffirmé son soutien envers le président Pablo Longoria, suspendu 15 matchs, et a maintenu ses critiques envers l’arbitrage du match à Auxerre, qu’il juge « non serein » et marqué par « des erreurs éclatantes ». Néanmoins, l’entraîneur de l’OM reconnait que la défaite de son équipe n’était pas uniquement due à l’arbitrage.

Cette approche de De Zerbi atteste d’une volonté de mettre fin aux polémiques et de recentrer l’équipe sur le jeu. L’OM doit désormais se concentrer sur ses prochains matchs pour atteindre ses objectifs. Les Phocéens tenteront de renouer avec la victoire ce dimanche face au FC Nantes.