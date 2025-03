Montpellier HSC : Daniel Riolo réagit à une possible vente du club évoquée par Laurent Nicollin

Face aux difficultés financières du Montpellier HSC, son président Laurent Nicollin n’exclut pas l’hypothèse d’une vente. Une perspective qui attriste Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, inquiet pour l’avenir du club.

Laurent Nicollin évoque une ouverture aux investisseurs

Récemment, Laurent Nicollin a tenu à clarifier sa position concernant une potentielle cession du MHSC. S’il a démenti une vente immédiate, il admet rechercher activement des partenaires financiers pour stabiliser le club :

« On n’a pas dit que l’on vendait le club, on a dit qu’on cherchait des partenaires pour nous accompagner financièrement. On veut essayer de rencontrer des investisseurs. Notre but est de pérenniser le club, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Cela peut se faire dans les prochains mois, la saison prochaine ou plus tard encore. »

Cette déclaration souligne la situation précaire du Montpellier HSC, qui cherche des solutions pour assurer son avenir.

Photo : Laurent Nicollin

Daniel Riolo critique la gestion du MHSC

Lors de l’émission After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a exprimé son inquiétude face à cette éventualité. Pour lui, la vente du club résulterait d’une mauvaise gestion :

« Je sais que Laurent Nicollin a voulu continuer, mais s’ils abandonnent le club, notamment à cause d’une gestion absolument défaillante et catastrophique, c’est un échec. Une gestion dans laquelle il a aidé le président de la Ligue, puisqu’il est de mèche dans le fiasco… Je trouve que c’est une triste fin d’histoire pour la famille. » Des propos forts qui témoignent de son attachement à un club historique du football français. Au-delà des problèmes financiers, le Montpellier HSC est aussi en crise sur le plan sportif.

Actuellement dernier du classement de Ligue 1, le club héraultais lutte pour son maintien. Avec 11 matchs restants, les Montpelliérains doivent redoubler d’efforts pour éviter la relégation.