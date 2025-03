Stade Rennais : Coup dur pour Habib Beye avant le choc SRFC-PSG !

Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais ! L’entraîneur du SRFC, Habib Beye, devra composer sans son milieu de terrain, Djaoui Cissé, pour la réception du PSG en Ligue 1.

Stade Rennais vs PSG : Le SRFC privé de Djaoui Cissé

Le Stade Rennais continue sa dynamique positive en Ligue 1 sous la houlette du nouvel entraîneur, Habib Beye. Les Rouge et Noir ont battu Montpellier HSC (4-0) dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1 et ont presque assuré le maintien dans l’élite. L’objectif du SRFC est de se qualifier pour une compétition européenne à la fin de la saison.

Pour atteindre cet objectif, les Rennais doivent livrer de belles performances et rafler des points lors des prochains matchs. Contre le prochain adversaire, le PSG, le choc s’annonce intense et difficile pour le Stade Rennais. Le technicien du SRFC, Habib Beye, devra se passer de certains joueurs clés.

Djaoui Cissé ne disputera pas cette affiche face au Paris SG. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais est suspendu par la Commission de discipline de la LFP pour accumulation de cartons jaunes. Le crack rennais a reçu trois cartons jaunes en l’espace de dix rencontres et manquera donc la réception des Parisiens pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. C’est un coup dur pour le technicien de Rennes, Habib Beye, qui avait fait de Djaoui Cissé un élément clé de son entrejeu depuis son arrivée sur le banc rennais.

Face à Montpellier HSC, Djaoui Cissé a encore livré une performance convaincante. « Il est pointe basse et ça demande énormément de structure tactique dans le placement pour équilibrer le milieu de terrain, il le fait très bien Djaoui. Il est focus sur sa progression, on l’accompagne. Il ne nous surprend pas car on voit ça tous les jours à l’entraînement. On est très contents pour lui mais il faut le laisser évoluer », a déclaré Habib Beye.

Le SRFC sera également privé du blessé de longue date Alidu Seidu. Dogan Alemdar, touché au genou depuis quelques semaines, est incertain pour cette rencontre entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain.