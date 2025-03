Stade Rennais : Le maintien du SRFC assuré, la priorité de Habib Beye est connue !

Le Stade Rennais surfe sur les vagues du succès depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye. Le SRFC a presque assuré son maintien dans l’élite et vise désormais la qualification pour une compétition européenne.

Stade Rennais : Le SRFC peut enfin viser plus haut !

Malgré une première mi-temps difficile au stade de la Mosson dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a largement dominé Montpellier HSC, la lanterne rouge de la Ligue 1 (4-0). Cette victoire constitue une opération décisive dans la course au maintien.

Le Stade Rennais n’est plus menacé par la relégation après les deux victoires consécutives face au Stade de Reims (1-0) lors de la 23e journée et Montpellier HSC lors de la 24e journée. L’Europe se rapproche même à présent. Les Rouge et Noir pointent à la 11e place au classement avec 29 points, à 8 unités du septième du championnat, le RC Strasbourg (37 points).

Le SRFC a une avance de 9 points sur le barragiste, Le Havre AC (20 points). Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, n’est pas encore totalement satisfait. Le Sénégalais vise la qualification de Rennes pour une compétition européenne à la fin de la saison.

« La fin du bal reste le 17 mai, il est hors de question de changer de discours car cela voudrait dire que l’on oublierait d’où l’on vient et que l’on considérerait que tout est acquis. Ce n’est pas le cas, vous avez vu la première période. 4-0, est-ce que c’est le reflet du match ? J’ai tendance à penser que c’est assez flatteur. Aujourd’hui, on se dit que l’on remonte au classement à chaque match, on aura l’ambition d’aller chercher un petit peu plus haut, mais juste par le résultat. », a déclaré Habib Beye.

Le prochain adversaire du Stade Rennais est le PSG. Face au leader du championnat, Habib Beye et ses hommes devront livrer de belles performances pour espérer un bon résultat.