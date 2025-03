Mercato ASSE : Négociations en cours pour le transfert d’un défenseur de Saint-Etienne

L’ASSE serait en train de négocier le transfert d’un défenseur en attendant l’ouverture du mercato d’été. Les contacts seraient avancés pour boucler le dossier avant la fin de la saison.

Mercato : Le Zamalek tente de lever l’option d’achat de Mahmoud Bentayg

Prêté par l’ASSE au Zamalek SC le dernier jour du mercato estival 2024, Mahmoud Bentayg devrait rester en Égypte, où il a réussi à s’imposer dans l’équipe. Selon les dernières informations du média Youm 7, le club du Caire négocierait le transfert définitif du défenseur latéral gauche avec l’AS Saint-Etienne.

Concrètement, il tenterait de faire baisser le montant de l’option d’achat incluse dans le prêt du Marocain. De plus, le Zamalek Sporting Club souhaite régler l’indemnité de transfert en plusieurs versements. D’après cette source, la direction stéphanoise exigerait un million de dollars américains.

D’après l’agent du joueur, il est possible que ce tarif soit réduit et les paiements échelonnés. « Le contrat du joueur est flexible, et le prix d’achat peut être revu à la baisse », a indiqué Ahmed Arafa.

ASSE : Al Ahly et Pyramids FC en embuscade pour le défenseur marocain

Parallèlement, deux autres clubs du championnat égyptien seraient intéressés par le services de Mahmoud Bentayg. Al Ahly et Pyramids FC seraient séduits par son profil et suivraient de près sa situation. Toutefois, il privilégie le Zamalek. « Mahmoud Bentayg est très content de défendre le maillot blanc et veut continuer sa carrière avec l’équipe », a confié son agent dans des propos rapportés par Poteaux Carrés.

Il est important de rappeler que l’ASSE a recruté le défenseur de 25 ans en provenance du Raja Casablanca à l’été 2023 pour 600 000 euros. Il est toujours lié au club stéphanois jusqu’en juin 2026. À Saint-Etienne, la nouvelle direction ne compte plus sur Mahmoud Bentayg. Son avenir devrait s’écrire loin du Forez, d’autant plus qu’il a des prétendants.