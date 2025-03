Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye sur le départ du SRFC cet été ?

En manque de temps de jeu au Stade Rennais, Mikayil Faye pourrait quitter Rennes lors du prochain mercato estival. Le crack sénégalais est sur les tablettes d’un cador turc.

Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye en difficulté au SRFC

Le calvaire continue pour Mikayil Faye au Stade Rennais. Le jeune défenseur sénégalais, arrivé à Rennes lors du dernier mercato estival, a du mal à s’imposer au SRFC. En raison de ses performances moins convaincantes, il n’a pas pu convaincre l’ancien technicien Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin l’a mis sur le banc plusieurs fois avant d’être limogé.

On espérait que l’arrivée de Habib Beye sur le banc du Stade Rennais redonnerait du temps de jeu à Mikayil Faye. Mais la situation du défenseur sénégalais n’a guère évolué. Depuis l’arrivée de son compatriote, il n’a fait qu’une seule apparition en tant que remplaçant face au RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1.

Recruté pour 10 millions d’euros, le jeune défenseur commence sûrement à regretter son choix de venir en Bretagne. L’arrivée de Habib Beye aurait dû lui apporter de la confiance, mais c’est tout l’inverse : il ne joue plus du tout et a disparu des radars. Absent contre le Stade de Reims et Montpellier HSC, l’ancien crack du FC Barcelone n’a même pas été convoqué pour ces rencontres face à des adversaires moins dangereux.

Mikayil Faye devra donc chercher un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival et poursuivre sa carrière si sa situation ne s’améliore pas. Selon les informations de Foot Mercato, Fenerbahçe serait prêt à s’attacher les services de l’international sénégalais pour renforcer sa ligne défensive. La direction du SRFC ne s’opposerait pas à son départ cet été.

Cette saison, Mikayil Faye a fait seulement 11 apparitions avec le Stade Rennais. Sous contrat jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.