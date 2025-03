Rennes – PSG : Le Stade Rennais prêt à piéger Paris !

Ce samedi, le Stade Rennais d’Habib Beye affronte le PSG de Luis Enrique dans un choc aux enjeux bien distincts. Deux clubs de dimensions différentes, mais qui s’affronteront d’égal à égal au Roazhon Park. Le SRFC tentera de prolonger sa bonne dynamique en Ligue 1 et de confirmer son statut de bourreau du Paris Saint-Germain ces dernières saisons.

Rennes – PSG : Le SRFC va-t-il encore faire tomber les Parisiens ?

Depuis son arrivée sur le banc rennais, Habib Beye n’a concédé qu’une seule défaite en cinq rencontres. Le technicien suresnois a su redonner de la solidité à son équipe, et Rennes devra en faire preuve ce samedi face au leader parisien. D’autant plus que, sur ses dix dernières rencontres à domicile, le SRFC n’a jamais partagé les points : il a soit gagné, soit perdu. Ce duel face au PSG ne devrait pas faire exception. Actuellement, Rennes affiche une parfaite parité avec cinq victoires et cinq défaites sur cette série. Ce match sera également un test important pour Habib Beye, qui tentera de prouver sa capacité à rivaliser avec des entraîneurs de haut niveau.

Le Stade Rennais pourrait par ailleurs profiter d’une statistique inquiétante pour Paris. En effet, après un match de Ligue des Champions, le PSG peine souvent à enchaîner en championnat. Sur ses cinq dernières rencontres suivant un match européen, Paris n’a gagné qu’une seule fois, concédant quatre contre-performances. Rennes, de son côté, reste sur quatre victoires lors de ses cinq dernières journées de Ligue 1. Face au PSG, le club breton a remporté trois de leurs cinq derniers duels, ce qui confirme son statut de bête noire du club détenu par Qatar Sports Investments (QSI).

Depuis 2011, le Stade Rennais est même l’équipe qui a le plus souvent battu le PSG en Ligue 1. Depuis le rachat du club parisien par QSI, Rennes affiche un bilan de 7 victoires, 3 matchs nuls et 15 défaites face aux Parisiens, mieux que toute autre équipe du championnat. Une statistique qui laisse entrevoir un duel serré ce samedi au Roazhon Park.