Olympique Lyonnais : avant OGC Nice, Clinton Mata dévoile la clé du match

À l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour un match décisif dans la course à l’Europe. En conférence de presse, Clinton Mata a insisté sur un point essentiel que son équipe devra impérativement prendre en compte.

Clinton Mata : « L’important est d’être prêt dès le coup d’envoi »

Pilier du dispositif défensif lyonnais, Clinton Mata s’affirme comme un atout majeur dans l’arrière-garde des Gones. L’international angolais, qui évolue dans le couloir droit de la défense, sera une nouvelle fois très attendu ce week-end face à l’OGC Nice, un concurrent direct pour les places européennes. Toutefois, l’opposition s’annonce intense, et Lyon devra faire preuve de rigueur et d’engagement pour espérer l’emporter.

Conscient du défi qui attend son équipe, le joueur de 32 ans reconnaît la qualité des Aiglons mais affiche également sa confiance : « L’OGC Nice ? C’est une belle équipe qui est en forme. Nous aussi, nous sommes en forme, donc ça devrait être un beau match », a-t-il déclaré en conférence de presse aux côtés de Jorge Maciel.

Avant de rivaliser avec les Niçois, le défenseur angolais souligne un aspect déterminant : « Je suis persuadé qu’on peut faire quelque chose là-bas. L’important est d’être prêt dès le début du match dimanche. » Un démarrage intense pourrait ainsi surprendre Nice, qui réalise une saison solide en championnat.

🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Nice, ce dimanche à 20h45 🔴🔵#OGCNOL pic.twitter.com/Md4wDMgQZb — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2025

L’OL sous pression dans la course à l’Europe

Actuellement sixième de Ligue 1 avec 39 points, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore assuré sa place en coupe d’Europe. Derrière lui, plusieurs clubs comme le RC Strasbourg, le RC Lens, le Toulouse FC et le Stade Brestois restent à l’affût et peuvent menacer son objectif. Dans ce contexte, une victoire contre l’OGC Nice s’avère capitale. Le moindre faux pas, notamment une série de défaites, pourrait compromettre les ambitions lyonnaises. L’OL devra donc aborder cette rencontre avec concentration et détermination pour continuer à rêver d’Europe.