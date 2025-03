OM : Pablo Longoria s’attaque au dossier Thiago Almada, aucune crainte à l’OL !

Le transfert de Thiago Almada à l’OL continue d’agiter la Ligue 1. Le président de l’OM, Pablo Longoria, propose une régulation novatrice de la multipropriété, loin des réserves classiques.

Thiago Almada à l’OL, Pablo Longoria veut des règles claires sur la multipropriété

Le dossier Thiago Almada, prêté par Botafogo à l’Olympique Lyonnais, deux clubs appartenant à John Textor, suscite toujours des remous en Ligue 1. Alors que plusieurs clubs envisagent de déposer des réserves, l’OM, par l’intermédiaire de Pablo Longoria, adopte une approche différente.

Contrairement à ses homologues, le président de l’Olympique de Marseille ne conteste pas directement l’arrivée de Thiago Almada. L’Equipe révèle que le dirigeant espagnol a adressé un courrier à la LFP et à la DNCG afin de proposer une évolution de la réglementation financière. L’objectif est de mieux encadrer les nouveaux modèles de multipropriété, tout en préservant l’équité entre les clubs.

Le président Pablo Longoria souhaite une régulation « à la fois moderne – dans son appréhension des nouveaux modèles de multipropriété – et conservatrice – dans son inaltérable volonté de garantir à tous les clubs un traitement équitable ». Il plaide également pour une évaluation de « la juste valeur des transactions dans le but de favoriser le développement de la Ligue tout en encadrant les modèles émergents ».

Cette initiative de l’OM vise à anticiper les défis posés par les structures multipropriétés, de plus en plus présentes dans le football moderne, et à garantir une compétition équitable pour tous les acteurs de la Ligue 1.