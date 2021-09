PSG Mercato : Qatar, FPF, Al-Khelaïfi tient une convocation inouïe

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2021 à 05:06

Excédé par les attaques du président de la Liga, le PSG avait adressé un courrier saignant à Javier Tebas il y a deux semaines. Sur RMC Sport, le dirigeant espagnol s’est une nouvelle fois érigé en donneur de leçons envers le club de la capitale en lançant même une invitation à ses dirigeants.

PSG : Le club recadre sérieusement Javier Tebas !

« Cher Monsieur Tebas, vous vous permettez d’attaquer publiquement le Championnat de France, notre club, nos joueurs – et des joueurs d’autres formations – mais aussi les amoureux du football français, en faisant sans cesse des remarques insultantes et diffamatoires insinuant que nous ne respectons pas les règles économiques qui régissent le football, et d’autres sorties non fondées. Année après année, il ne vous a pas échappé que nous nous conformons pourtant aux régulations de l’UEFA et de la France, notamment celles de la DNCG.

Il est d’ailleurs utile de souligner que la LFP n’a pas, contrairement à votre Ligue, attendu ces dernières années pour prendre des mesures et mettre en place un fort contrôle financier », avait notamment écrit le Paris Saint-Germain dans une lettre publiée par RMC Sport. Mais Javier Tebas n’en démord pas et revient à la charge pour le PSG. Seulement, il se propose cette fois de rencontrer les dirigeants parisiens.

Javier Tebas veut rencontrer les dirigeants du PSG

Répondant à la lettre du Paris Saint-Germain, le premier responsable du football espagnol propose à Nasser Al-Khelaïfi une rencontre afin de s’expliquer et aplanir les divergences en ce qui concerne le Fair-Play Financier et l’implication directe du Qatar dans le capital du club parisien.

« Nous leur avons répondu que nous aimerions les inviter à Madrid, ou les rencontrer où ils veulent, et nous leur expliquerons exactement les raisons pour lesquelles nous avons dit ce que nous avons dit. Je suis prêt à m'asseoir à une table, avec le PSG, et leur expliquer pourquoi je pense qu'ils ne respectent pas les règles du fair-play financier », a rétorqué l’avocat espagnol sur les ondes de la radio métropolitaine.

Puis d’ajouter : « nous pourrions clarifier la situation. Mais ils ne nous ont pas encore répondu. J'imagine donc que quand nous publierons notre réponse, ils reviendront vers nous. » Pour rappel, les critiques de Tebas envers le Paris SG sont devenues plus virulentes depuis que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont réussi à chiper Lionel Messi et Sergio Ramos aux deux clubs phares du championnat espagnol.