Vente OM : Pablo Longoria viré par l’Arabie Saoudite ?

Pablo Longoria, président de l’OM, voit son avenir s’assombrir à la tête du club. L’Arabie Saoudite, impliquée dans la vente de l’OM, ne devrait pas le reconduire dans ses fonctions à son retour de suspension.

Pablo Longoria a subi une sanction sévère, comme le pressentait le monde du football après sa crise de colère lors de la défaite de l’Olympique de Marseille contre l’AJ Auxerre. Ses propos virulents ont été examinés par la commission de discipline de la LFP, et la sanction redoutée est tombée : il est suspendu de ses fonctions pour 15 semaines, soit jusqu’au début de la saison prochaine.

Vente OM : un obstacle à son retour ?

Le problème, c’est que la vente de l’OM, qui fait l’actualité depuis plusieurs années, pourrait être enfin officialisée en fin de saison. L’Arabie Saoudite, citée comme potentiel acquéreur et actuel financier officieux du club, prendrait officiellement le contrôle. Depuis plusieurs semaines, le journaliste Thibaud Vézirian affirme que l’OM a déjà été cédé, et qu’il ne reste plus que l’officialisation pour boucler l’affaire.

Dans cette hypothèse, Pablo Longoria serait donc un employé des Saoudiens, qui, dans le cadre de l’officialisation de leur prise de contrôle, pourraient le licencier afin de tourner complètement la page Frank McCourt, officiellement propriétaire du club mais dont le rôle reste flou selon les affirmations du journaliste.

Un OM déjà vendu depuis des mois ?

La théorie d’un OM déjà vendu selon Thibaud Vézirian a émergé l’été dernier, lorsque le club a réalisé un mercato estival ambitieux, investissant massivement dans le recrutement de nouveaux joueurs. Jusqu’alors, l’OM avait du mal à boucler son budget, et cet activisme sur le marché des transferts était, selon le journaliste, le signe de l’arrivée d’un nouvel actionnaire, en l’occurrence l’Arabie Saoudite.

Cette affirmation va-t-elle enfin se concrétiser ?

Le non-retour de Pablo Longoria à son poste pourrait bien être le signe définitif du rachat du club phocéen.