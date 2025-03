Mercato OM : Le message fort de Paul Pogba sur son avenir

Cible potentielle de l’OM, Paul Pogba affiche de grandes ambitions. Après 18 mois de suspension, le milieu français veut vite retrouver le top niveau.

Mercato OM : Paul Pogba annonce son grand retour

C’est la fin du calvaire pour Paul Pogba ! Suspendu depuis septembre 2023 pour dopage, le milieu de terrain français est désormais libre de tout contrat et prêt à reprendre sa carrière. Sa suspension de 18 mois a pris fin ce 11 mars 2025, lui permettant ainsi de revenir sur les terrains.

Pendant sa période d’inactivité, le champion du monde 2018 a continué à s’entraîner individuellement pour maintenir sa forme physique et se préparer à son retour. Et si sa situation contractuelle suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, américains et saoudiens, Paul Pogba a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram avec la légende : « Quelqu’un est de retour ».

Quelle sera sa prochaine destination ?

Cette déclaration illustre son désir de retrouver le plus haut niveau en vue de participer à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Toutefois, Paul Pogba se retrouve sans club. Il est annoncé dans plusieurs destinations potentielles, notamment aux États-Unis, en Arabie saoudite, en Turquie ou en France; où l’Olympique de Marseille serait toujours sur ses traces.

La course contre la montre a ainsi commencé pour le joueur de 31 ans, qui doit vite trouver un nouveau club pour relancer sa carrière.