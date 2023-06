Lionel Messi a annoncé qu'il ne disputera pas la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine. L'ancien joueur du Barça a participé à son dernier mondial cet hiver.

La Coupe du Monde 2022 de Lionel Messi était la dernière

Champion du Monde et élu meilleur joueur du mondial en 2022, Lionel Messi ne devrait plus participer à la plus prestigieuse des compétitions internationales. L'Argentin l'a annoncé au média catalan Sport : "Je ne pense pas. C'était ma dernière Coupe du monde. Je vais voir comment les choses se passent, mais en principe, non, je n'irai pas à la prochaine Coupe du monde."

Le numéro 10 de l'Albiceleste a atteint le plus grand objectif de sa carrière à 35 ans, et la Coupe du monde 2026 n'est pas une priorité. Le Mondial se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis, le pays de son nouveau club, l'Inter Miami. Lionel Messi aura alors 39 ans. L'ancien joueur du PSG aura probablement terminé sa carrière en 2026. Il ne devrait participer que s'il est toujours en activité, ce qui semble peu probable. Lionel Messi va toutefois poursuivre sa carrière internationale et s'est réjoui d'être sélectionné pour les prochains rassemblements de l'Argentine.

Lionel Messi veut encore profiter

L'Argentin pourrait disputer la Copa America en 2024, qui se déroulera également aux États-Unis, son nouveau pays d'accueil. L'Albiceleste devra défendre son titre acquis en 2021 face au Brésil (1-0) et pourrait compter sur son capitaine. Lionel Messi veut encore profiter de ses coéquipiers en sélection, avec qui il n'a pas fini de célébrer la victoire de la Coupe du monde 2022.

Lionel Messi disputera les prochains matchs de l'Argentine les 15 et 19 juin prochain face à la Chine puis l'Indonésie, et pourrait porter son nombre de sélections à 176. Il reste sur 4 buts lors de ses deux derniers matchs avec sa sélection.