ASSE : Le talon d’Achille Saint-Etienne révélé avant Montpellier

Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ASSE, a mis le doigt sur un des soucis de l’équipe stéphanoise, avant le match capital pour le maintien contre le Montpellier HSC, dimanche à partir de 17h15 au stade de la Mosson.

ASSE : Moueffek alerte sur un manque de concentration fatal aux Verts

L’ASSE (17e avec 20 points) dispute un match crucial contre le Montpellier HSC (18e avec 15 points). L’enjeu pour ces deux équipes relégables en Ligue 2 est la victoire à tout prix. Les Stéphanois n’ont remporté aucun de leurs neuf derniers matchs, tandis que les Montpelliérains enchaînent six défaites consécutives.

Avant cette confrontation directe capitale dans la course au maintien, Aïmen Moueffek a mis en lumière l’une des faiblesses de l’équipe stéphanoise : un manque de concentration. « Bien sûr, ce n’est pas facile, car mentalement, on est éprouvés. Dans ce genre de situation, la pression est forte. On a l’envie de bien faire, mais aussi la peur de mal faire », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Saint-Etienne joue la peur au ventre ? La solution d’Aïmen Moueffek

L’ASSE joue-t-elle avec la peur au ventre face à la menace de la relégation ? Si tel est le cas, les Verts doivent trouver les moyens de surmonter cette émotion, comme l’a recommandé le milieu de terrain stéphanois.

« Nous sommes des professionnels, nous devons rester concentrés et calmes. Il faut garder confiance en nous et ne jamais cesser de croire au maintien. Je pense qu’il est essentiel de rester sereins et d’y croire, car nous avons largement les capacités d’aller chercher les trois points à Montpellier », a affirmé Aïmen Moueffek, sonnant ainsi la révolte.