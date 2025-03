PSG-OM : Terrible nouvelle pour De Zerbi avant le Classique !

L’OM devra composer sans Ismaël Bennacer pour le choc face au PSG ce dimanche soir. Déjà privé de Pierre-Emile Højbjerg, Roberto De Zerbi voit son entrejeu affaibli à quelques heures d’un match crucial.

Un forfait de dernière minute pour Bennacer et l’OM

Alors qu’il avait fait le déplacement à Paris et était pressenti pour débuter au côté de Valentin Rongier, Ismaël Bennacer a finalement dû déclarer forfait. Selon RMC Sport, l’international algérien souffre d’une gêne musculaire et ne pourra pas participer au Classique. Un coup dur pour le club phocéen, qui perd l’un de ses joueurs les plus expérimentés dans l’entrejeu.

Comme si cela ne suffisait pas, Marseille doit aussi se passer de Pierre-Emile Højbjerg, blessé au mollet. Avec ces deux absences majeures, Roberto De Zerbi est contraint de revoir ses plans face au milieu de terrain du PSG, emmené par des joueurs comme Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves.

Privé de deux titulaires indiscutables, l’Olympique de Marseille devra trouver des solutions pour rivaliser avec l’armada parisienne. De Zerbi devra faire des choix forts face à ces défections pour compenser ces absences. Une chose est sûre : Marseille devra se surpasser pour espérer un résultat au Parc des Princes.