OL Mercato : Transfert, révélations explosives de Veretout

Ne rentrant plus dans le projet de l’OM, Jordan Veretout a été poussé vers la sortie. Ayant rebondi à l’OL dans les dernières heures du mercato d’été dernier, il livre les coulisses de son départ forcé de Marseille.

Mercato OL : Jordan Veretout choqué par son départ forcé de l’OM

L’Olympique de Marseille ne souhaitait plus conserver Jordan Veretout dans son effectif l’été dernier et le lui a clairement signifié. Transféré à l’Olympique Lyonnais le dernier jour du mercato estival 2024, il révèle les circonstances de son départ du club phocéen, avec lequel il lui restait encore un an de contrat, plus une année supplémentaire en option.

« Je pensais avoir réalisé deux bonnes saisons à l’Olympique de Marseille, j’avais tout donné, je n’ai jamais triché. Quand on m’a appelé pour me dire que je ne faisais plus partie du projet, cela m’a un peu choqué. Je n’avais pas vraiment l’intention de partir », a-t-il confié à Ludovic Giuly, sur Free.

Le milieu de terrain se réjouit d’un rebond inattendu à l’OL

Le milieu de terrain de 32 ans avait été transféré à l’OL pour 4 millions d’euros. Il considère que c’était une opportunité pour lui de rebondir rapidement. De plus, il a eu un excellent feeling avec Pierre Sage, l’ancien entraîneur du club rhodanien.

« Il a fallu que je rebondisse et cela s’est fait très vite avec l’Olympique Lyonnais. Le coach (Pierre Sage) m’a appelé, il m’a conforté dans mon choix. C’était important pour moi d’avoir ce ressenti, de savoir que le coach me voulait vraiment », a-t-il expliqué lors de l’entretien.