ASSE : Incidents à Montpellier, Horneland frustré et inquiet

Eirik Horneland est revenu, ce mercredi, sur le match Montpellier HSC-ASSE, interrompu dimanche. Il avoue avoir été étonné par les incidents dans les tribunes du stade de la Mosson. Il regrette surtout que le match ne soit pas allé à son terme et exprime son inquiétude.

Montpellier-ASSE : Eirik Horneland condamne les incidents

Eirik Horneland a réagi à l’arrêt du match entre l’ASSE et le Montpellier HSC, comptant pour la 26e journée de Ligue 1. Dans des propos rapportés par Evect, il s’est dit étonné de la réaction des supporters montpelliérains, qui se sont livrés à des actes violents en mettant le feu à une tribune.

« C’est la première fois que je vois ça et je n’aime pas ça. Je pense qu’on peut soutenir son club, être frustré par ses performances, mais il n’est pas nécessaire de se battre et de faire ce qu’on a vu dimanche. Je ne pense pas que ce soit mature, ce n’est pas l’idée que je me fais du football », a déploré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Arrêt du match MHSC-ASSE : Le coach de Saint-Etienne frustré

Ce dernier a ensuite exprimé sa frustration de voir le match ne pas aller à son terme, alors que son équipe menait de deux buts, même réduite à dix joueurs. « Je n’aime pas quand un match ne se termine pas ! Les émotions sont toujours très variées, surtout qu’on avait deux buts d’avance, donc on voulait que le match continue », a déclaré Eirik Horneland.

Dans l’attente de la décision de la LFP, Horneland inquiet !

L’ASSE et le Montpellier HSC sont dans l’attente de la décision qui sera rendue par la LFP dans les prochains jours. Dans l’intervalle, l’entraîneur des Verts est inquiet.

« C’est très difficile quand on ne connaît pas le résultat, quand on ne sait pas ce qu’il va se passer. […] Je ne sais pas quelle solution serait la meilleure et quelle décision sera prise. J’espère simplement que, à l’avenir, nos matchs se termineront sur le terrain et non en dehors », a confié le Norvégien.