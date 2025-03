ASSE : Chaos à Montpellier, un joueur de Saint-Etienne visé !

Le match entre Montpellier et l’ASSE a pris une tournure inattendue dimanche. Alors que les Verts mènent 2-0, un incendie dans les tribunes de la Mosson a forcé l’interruption du match, et un joueur stéphanois est directement mis en cause.

Les accusations envers un joueur de l’ASSE après le chaos à Montpellier

L’ambiance était déjà tendue à la Mosson ce dimanche, avec deux équipes en lutte pour leur survie en Ligue 1. Alors que l’ASSE prenait une large avance avec un score de 2-0, une situation inattendue est survenue. Un incendie a éclaté dans les tribunes du stade, et provoque l’arrêt immédiat de la rencontre. Le timing était particulièrement critique après le deuxième but stéphanois, et la colère des supporters montpelliérains n’a fait que grandir.

La décision de l’arbitre de ne pas reprendre la rencontre a entraîné une frustration palpable du côté des Héraultais. Le début de l’incident a ravivé la tension entre les deux équipes, et un joueur en particulier a attiré l’attention. Lucas Stassin, l’attaquant de l’ASSE, a été accusé d’avoir exacerbé la situation. Après avoir marqué le premier but du match, l’attaquant belge a doublé la mise et semble avoir provoqué les supporters du MHSC après son second but.

Plusieurs joueurs de Montpellier, excédés par l’attitude du joueur stéphanois, auraient exprimé leur mécontentement. Le site En Vert et contre tous rapporte que les noms de Wahbi Khazri, Kiki Kouyaté et Issiaga Sylla ont été cités parmi ceux ayant verbalement réagi à la situation. Cependant, il est essentiel de souligner que si Lucas Stassin a pu être l’étincelle, les tensions étaient déjà bien présentes avant son intervention sur le terrain.

Le MHSC, qui traverse une période difficile avec des résultats médiocres, est loin de performer au niveau attendu. La frustration des joueurs et des supporters est d’abord due à la situation sportive de leur équipe, plus qu’à la provocation de l’attaquant belge.