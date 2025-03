ASSE : Dissolution des MF91 et des GA92, Gazidis monte au créneau

Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, est revenu rapidement à Saint-Etienne afin de soutenir les deux groupes de supporters, Magic Fans et Green Angels, menacés de dissolution par le gouvernement.

ASSE : Gazidis s’implique pour éviter la dissolution des Magic Fans et des Green Angels

La direction de l’ASSE a décidé de faire front avec les supporters du club afin d’éviter la dissolution des Magic Fans et des Green Angels, dont la procédure a été lancée par Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur.

Lisez aussi : Dissolution des MF91 et GA92, les supporters ripostent face à la menace

D’après les informations du quotidien Le Progrès, Ivan Gazidis est rentré en urgence à Saint-Etienne pour apporter son soutien aux deux groupes de supporters ultras des Verts. Le patron du groupe KSV a toujours privilégié le dialogue avec les responsables des supporters, plutôt que les sanctions systématiques.

Depuis son retour dans le Forez, le président du club stéphanois s’impliquerait activement afin de mettre en place la meilleure défense possible et ainsi éviter la dissolution. En effet, le ministre de l’Intérieur offre l’opportunité aux Magic Fans et aux Green Angels de défendre leur dossier devant une commission composée de huit membres, dont des magistrats et des personnalités issues des instances sportives.

Lisez aussi : ASSE : Le maire de Saint-Etienne s’oppose fermement à la dissolution des Ultras

Peuple-Vert assure que le premier responsable de l’ASSE est très préoccupé par la situation des MF91 et des GA92. « Face à la pression exercée par le ministère de l’Intérieur, déterminé à sanctionner les débordements survenus lors de la descente en Ligue 2, Ivan Gazidis entend défendre l’essence même du club : ses tribunes populaires », a écrit le site internet spécialisé.