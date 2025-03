Mercato : L’OM fixe une condition à Mason Greenwood pour rester

Alors que Mason Greenwood connait une baisse de régime à l’OM, sa direction lui met la pression. Roberto De Zerbi exige une réaction immédiate.

Mercato : Mason Greenwood, plus de régularité à l’OM ou un départ

Malgré son statut de meilleur buteur de l’Olympique de Marseille avec 16 réalisations cette saison, Mason Greenwood traverse une période difficile. Au point où il a été relégué sur le banc lors des deux derniers matchs de l’OM. Son manque d’implication à l’entraînement et son attitude nonchalante commencent agacer Roberto De Zerbi.

D’ailleurs, selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur italien a fixé une condition claire à son attaquant : plus d’engagement dans le jeu et une régularité accrue dans ses performances. De Zerbi attend donc une réaction positive de Mason Greenwood. Il veut voir son joueur se battre pour l’équipe et retrouver son niveau de jeu. Sans cela, un départ dès cet été sera envisagé.

L’avenir de l’attaquant anglais à Marseille est désormais entre ses mains. Mason Greenwood doit prouver qu’il est capable de retrouver son meilleur niveau et de s’adapter aux exigences de De Zerbi. Dans le cas contraire, si l’Anglais ne parvient pas à convaincre son entraîneur, son départ au terme de la saison n’est pas à exclure.