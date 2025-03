Mercato : Le PSG et Fenerbahçe préparent un joli deal !

L’aventure parisienne de Milan Skriniar pourrait définitivement prendre fin cet été. Les dirigeants du PSG et ceux de Fenerbahçe négocient un transfert définitif de l’international slovaque à la fin de la saison.

Mercato PSG : Milan Skriniar de retour au Paris SG cet été ?

Milan Skriniar pourrait quitter définitivement le PSG lors du prochain mercato estival. Arrivé au Paris SG en juillet 2023 en provenance de l’Inter Milan, le défenseur central n’a pas vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans la capitale française.

Les pépins physiques et des performances en deçà des attentes ont poussé le technicien du PSG, Luis Enrique, à le reléguer au second plan. L’international slovaque a été poussé vers la sortie et il a finalement trouvé un nouveau point de chute. Afin de relancer sa carrière, Milan Skriniar a rejoint Fenerbahçe en prêt lors du mercato hivernal.

Sous la direction de José Mourinho, il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs et retrouve ainsi du temps de jeu et de la confiance. Ses performances semblent avoir convaincu les dirigeants du club turc, qui souhaiteraient désormais le recruter définitivement.

Selon les informations du média turc Fanatik, un accord verbal aurait été trouvé entre le PSG et Fenerbahçe pour un transfert définitif de Milan Skriniar contre une indemnité de 10 millions d’euros. Cette somme, bien inférieure à la valeur marchande du joueur à son arrivée à Paris, pourrait s’expliquer par sa situation compliquée au PSG et la volonté du club parisien de se séparer d’un joueur qui ne rentre plus dans les plans de son entraîneur.

Les deux clubs vont poursuivre les négociations pour parvenir à un accord définitif. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Milan Skriniar est estimée à 15 millions d’euros.