Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda, la fin à Rennes ?

Steve Mandanda n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Le gardien de but français ne va pas poursuivre l’aventure avec le SRFC la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Ça se complique pour Steve Mandanda !

Steve Mandanda vit un calvaire au Stade Rennais depuis quelques mois. L’arrivée de Brice Samba en provenance du RC Lens lors du mercato hivernal a bouleversé la hiérarchie au poste de gardien de but au SRFC. Titulaire indiscutable au club breton en début de saison, Steve Mandanda a progressivement perdu sa place en raison de prestations jugées insuffisantes.

L’ancien portier de l’Olympique de Marseille reconnaît lui-même que ses performances n’ont pas été à la hauteur des attentes. « Si j’avais été performant, il n’y aurait pas eu de débat, il n’y aurait pas eu besoin de réfléchir sur le poste de gardien de but. À partir du moment où j’ai une première partie de saison plus que moyenne, où je coûte pas mal de buts et de points à l’équipe, c’est logique que cette réflexion existe au sein du club », a-t-il dit dans une interview accordée à RMC Sport en février dernier.

On pensait que sa situation allait s’améliorer après l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye. Mais l’international français cire le banc et voit Brice Samba s’imposer dans les cages. Steve Mandanda a profité de la suspension de Brice Samba pour disputer la rencontre face au Stade de Reims lors de la 23e journée de Ligue 1. De retour, l’ancien portier du RC Lens a repris sa place de titulaire.

Steve Mandanda devra donc quitter le Stade Rennais à la fin de son contrat en juin prochain. Les dirigeants du SRFC n’envisagent même pas de prolonger son bail. Jusqu’à présent, le gardien de but tricolore n’a pas encore entamé de discussions avec ses dirigeants pour étendre son contrat. Steve Mandanda devra donc quitter la Bretagne et chercher un nouveau point de chute cet été.